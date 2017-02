’Kunstbende meer dan een wedstrijd, ik heb vooral veel geleerd’

ALMERE – Kunstbende is meer dan een wedstrijd voor jong creatief talent. ,,Het is echt een heel traject, waarbij je door professionals verder wordt geholpen bij het ontwikkelen van jouw talent. Ik heb er vooral heel veel van geleerd”, vertelt de de 16-jarige Sterre Troquay. Zij was vorig jaar finalist bij Kunstbende Flevoland en won later bij de landelijke finale zelfs de eerste prijs in de categorie Fashion.

In 2016 deden zo’n 150 jongeren mee aan de voorronde van Kunstbende Flevoland. Jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen zich nog aanmelden voor de editie van 2017. De voorronde is zondagmiddag 19 maart in Corrosia Theater, Expo & Film. Er zijn acht verschillende categorieën: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Een belangrijk onderdeel van het voortraject zijn de workshop die per categorie gegeven worden in de aanloop naar de voorrondes. Door professionals in je eigen categorie word je in februari klaargestoomd voor de voorrondes. De landelijke winnaars kunnen hun act straks onder meer laten zien op het Holland Dance Festival, International Film Festival Rotterdam, Mysteryland, Oeral of in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Fashion Week

De 16-jarige Sterre mag als winnares van 2016 haar modecollectie showen op de komende Amsterdam Fashion Week. ,,Heel spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in”, vertelt zij. Haar kunstdocenten op school hadden haar aangespoord om mee te doen aan Kunstbende. ,,Het was een mooie gelegenheid om mijn eigen modecollectie te maken. Daarvoor had ik alleen nog maar kleertjes voor knuffels gemaakt”, lacht zij. ,,Nu heb ik mijn ontwerpen echt op de maten moeten maken van de modellen die voor mij de modeshow zouden lopen en de deadlines waren een goede motivatie om alles echt af te maken.”

De collectie van Sterre was gebaseerd op de thema’s ’culturen’ en ’anti-terreur’. ,,Maar ik heb dat wel met humor geprobeerd te brengen. Het roodborstje is bijvoorbeeld het symbool voor hoop en de kleuren van deze vogel heb ik in de stoffen vewerkt. Verder liepen alle modellen in tweetallen, waardoor ze steeds op een andere manier met elkaar verbonden waren. Na afloop had ik nog een free hugs-actie, waarbij het publiek een knuffel kon krijgen.” De collectie die zij ontwerpt voor de Fashion Week krijgt het thema ’identiteit’.

Haar deelname aan Kunstbende heeft Sterre veel zelfvertrouwen gegeven. ,,Je wordt heel erg gesteund bij het doen van je eigen ding en geholpen om jezelf te ontwikkelen. De voorronde voelde voor mij als een hele veilige plek om voor de eerste keer mijn werk aan publiek te tonen. Ik had nooit verwacht de landelijke finale te winnen, want ik zag daar andere deelnemers die echt supergoed waren”, vertelt zij. De Kunstbende-winnares kreeg op 2 januari ook de beurs van het Han Lammer Fonds, bestaande uit een bedrag van 2.500 euro, om haar nog een stapje verder op weg te helpen. Sterre wil straks in elk geval een opleiding gaan volgen op een kunstacademie. ,,En dan het liefst de Rietveld Academie. Ik merk dat ik andere vormen van kunst ook heel leuk vindt, dus ik wil me breed ontwikkelen naast het maken van mode.”

Aanmelden

Jongeren tussen de 13 en 18 jaar die ook willen meedoen aan Kunstbende kunnen zich nog tot 22 februari aanmelden voor de Flevolandse voorronde op zondagmiddag 19 maart in Corrosia Theater, Expo & Film. Dit kan via www.kunstbende.nl. De DJ’s moeten hiervoor een plek bemachtigen in de selectierondes op 23 februari en 2 maart in concept store Hard Bitten and the Others in Almere Stad.