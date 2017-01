Dijkgraaf Hetty Klavers wint Vrouw in de Media Award Flevoland

ALMERE – Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, heeft woensdag de Vrouw in de Media Award voor Flevoland gewonnen. De Almeerse Amal Abbass-Saal, directeur van stichting Inspiratie INC eindigde op de derde plaats. De tweede plek was voor wethouder van Zeewolde Winnie Prins.

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Klavers heeft zich volgens 20 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. Abbass-Saal zat daar dichtbij met 18 procent. De strijdbare en positieve manier waarop de directeur van Inspiratie Inc werelden met elkaar weet te verbinden, beloonden de stemmers met een derde plaats.

Janneke van Heugten toe, medeorganisator en eigenaar van Mediaplatform Vaker in de Media: ,,Het is belangrijk dat meer vrouwen als expert en rolmodel in beeld komen. Alleen al omdat de aanwezigheid van rolmodellen in de media een grote invloed op het toekomstperspectief van jonge vrouwen heeft. Wat ons via de media bereikt, beïnvloedt hoe wij onszelf en anderen zien.”

Het is voor het eerst dat de awards ook per provincie worden uitgereikt. Volgens de organisatoren een belangrijke stap in de geschiedenis van de awards, omdat de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen net zo belangrijk is in de lokale en regionale media. Per provincie was er een lijst met tien vrouwelijke rolmodellen samengesteld op voordracht van journalisten, actief in de regionale media. Het publiek bepaalde met het uitbrengen van een stem wie van de vrouwelijke deskundigen zich het beste heeft geprofileerd in de media.

De landelijke Vrouw in de Media Award wordt sinds 2008 uitgereikt. De winnaar voor 2016 is Dafne Schippers, atlete en wereldkampioen op de 200 meter sprint. De You Go Girl award is een aanmoedigingsprijs. Deze is voor 2016 uitgereikt aan Anita de Wit van de stichting StopLoverboysNU.