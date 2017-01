Eerste namen literair festival Schrijversblock bekend

ALMERE – De eerste namen van het literair festival Schrijversblock zijn bekend. Ondere andere schrijvers Jan Siebelink en Maartje Wortel en singer-songwriter Valentina Elèni staan zaterdagmiddag 18 februari op het programma. Het festival is vernieuwd en vindt niet meer in Almeerse huiskamers, maar in Kunstlinie Almere Flevoland plaats.

,,Jan Siebelink schreef onder meer de verfilmde roman ‘Knielen op een bed violen’ en in zijn andere meesterwerken schiep hij de meest prachtige droomvrouwen, zijn ‘heldinnen’. Het is een genot om hem te horen vertellen”, aldus de organisatie. ,,En Valentina Elèni is een bijzondere verschijning. Ze ziet eruit als een stoere rockchick, maar zingt gevoelige Nederlandstalige nummers. Ook Maartje Wortel neemt een prachtige plek in op ons festival. Ze is winnaar van de Anton Wachter prijs en meester in de korte verhalen.” Andere schrijvers op het programma zijn ondermeer Kader Abdolah en Arthur Japin.

Schrijversblock vindt dit keer plaats in de atelierruimtes, kleedruimtes, expositieruimtes en muziekstudio van KAF. ,,Daarmee behouden we de intimiteit, maar laten we de bezoekers dit modernistische theatergebouw op een andere manier ervaren. In de Foyer treden de singer-songwriters op, signeren schrijvers en zijn er versnaperingen. Er zijn verschillende rondes, dus je hoeft je favorieten niet te missen. Tijdens deze middag is de prijsuitreiking voor het beste ultrakorte verhaal, een schrijfwedstrijd voor 15+ rond het theam Schrijversblock (deadline is 12 februari).

Het festival begint om 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur). Een kaartje kost 12,50 euro, een duokaart is 17,50 euro en een studentenkaart 5,00 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kaf.nl. Meer informatie op www.schrijversblock.nl.