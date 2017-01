Nieuwe dansschool gaat cheerleaders Pioneers coachen

ALMERE – Ambities om cheerleader te worden? Sheila Swerissen, zelf voormalig cheerleader bij de Amsterdam Admirals, start in Almere een dansschool waar onder andere cheerleadinglessen worden gegeven.

SCM Dance zal in februari de deuren openen. ,,Wij verzorgen verschillende danslessen, waaronder cheerleading. We gaan de cheerleaderteams verzorgen en coachen voor de Pioneers, het Almeerse basketbalteam dat op het hoogste niveau speelt in Topsportcentrum Almere Poort”, vertelt Swerissen. ,,We gaan daar de thuis- en uitwedstrijden ondersteunen en geven promotieworkshops namens de Pioneers. Hiervoor hebben we, naast mijzelf, nog een ex-cheerleader in dienst als coach.”

Cheerleading is meer dan alleen enthousiast zwaaien met ponpons. ,,Het is een competitiesport en bestaat uit stunting, jumps, cheerdance en tumbling, oftewel draaien”, legt Swerissen uit. ,,Het dansen bevat voornamelijk streetdance, jazz, hiphop en aerobics. Onze focus zal in eerste instantie liggen op het dansgedeelte en zich daarna verder richten op het acrobatische gedeelte.”

Eind 2016 maakte het Internationaal Olympisch Comité zelfs bekend dat cheerleading wordt erkend als olympische sport. ,,Dat betekent niet dat de sport nu automatisch op het programma voor de Spelen komt te staan, maar maakt daar wel kans op én krijgt nu geld vanuit het IOC. Via de Dutch Cheerleading Association worden verder wedstrijden gehouden op het EK en WK, waar wij ook aan deel gaan nemen in de toekomst.”

Naast cheerleading verzorgt SCM Dance ook danslessen Jazz/Show Musical, Klassiek Ballet, Dancemix, Hiphop en New Jack Swing. Voorafgaand aan de opening van de dansschool wordt van 14.00 uur tot 16.00 uur een presentatieworkshop gegeven op zaterdag 21 januari tijdens de Grand Opening van Moving Studio’s op de Markerkant 10-136C. Dit evenement is ter kennismaking voor iedereen toegankelijk voor gratis deelname. Naast verschillende optredens die dag, zullen ook de dansdocenten van SCM Dance zich daar presenteren met diverse workshops.