’VVN Almere heeft nooit advies gegeven over Evenaar’

ALMERE -Veilig Verkeer Nederland (VVN) Almere heeft de gemeente Almere nooit een advies gegeven over de verkeersveiligheid van de Evenaar. Dat verklaren bestuurslid Otto de Wildt en secretaris Wido Scholte in reactie op uitspraken die de voorzitter Lodewijk Hazelhoff vorige week deed tegenover Almere Vandaag.

Hazelhoff vertelde dat door interne bestuurswisselingen binnen de lokale VVN-afdeling wat dingen niet helemaal goed zijn verlopen, waardoor geen goed gefundeerd advies over de Evenaar zou zijn gegeven. Het advies zou worden ingetrokken en de situatie zou opnieuw moeten worden beoordeeld door een verkeersconsulent van VVN. ,,Dit is onjuist”, zegt Scholte. ,,Er is nooit een formeel advies gegeven en dat kan dus ook niet worden ingetrokken. Bewoners kunnen zich wel, eventueel via VVN Almere, tot het Participatiepunt van VVN richten met het verzoek om een advies te geven. Een dergelijk advies zal dan door een VVN-verkeersconsulent worden opgesteld.”

Overigens is er volgens het bestuur slechts één bestuurswisseling geweest. ,,De heer Hazelhoff is in juli 2016 als voorzitter toegetreden tot het bestuur dat in de huidige samenstelling al sinds begin 2015 bestaat”, vervolgt Scholte. Volgens Hazelhoff zou de persoon die eerder namens VVN Almere een advies zou hebben gegeven per 1 januari vertrekken omdat hij niet meer in staat zou zijn om zijn functie uit te oefenen. ,,Ook dit is niet correct. Die bewuste persoon is momenteel geen verkeersconsulent voor VVN meer, maar is een ervaren verkeerskundige die ook na 1 januari een gewaardeerd lid van ons bestuur blijft.”

Knelpunten

Otto de Wildt en ook oud-voorzitter Henk Dusseljee betreuren als bewoners de ‘onjuiste voorstelling van zaken’. ,,Dit is schadelijk voor het imago van VVN Almere”, menen zij. ,,Wij hebben wel als verkeerskundigen samen met de Fietsersbond meegewerkt aan een onderzoek van de CDA-fractie in 2015 naar onveilige fietskruisingen, waarin ook de Evenaar was meegenomen. We zijn toen met fotocamera’s op pad gegaan om knelpunten vast te leggen. Die hebben we ook mondeling toegelicht aan de gemeente Almere, wellicht dat de heer Hazelhoff daar op doelde. Maar dat is geen officieel advies geweest. We hebben er overigens helaas ook nooit feedback op gekregen. Dat is jammer, we zouden graag vaker meedenken met de gemeente.”

De heren zijn er van overtuigd dat veel infrastructurele zaken in Almere beter kunnen. ,,Ook wat betreft de Evenaar. Nu willen ze bijvoorbeeld de kruising van de Evenaar en de Atlasdreef aanpakken, onder andere met een oversteek in rood asfalt. Maar ik zou veel liever zien dat daar een rotonde wordt aangelegd. Dan haal je de snelheid er meteen uit”, zegt De Wildt. ,,Verder zou je op de Evenaar bijvoorbeeld een aantal inhaalstroken kunnen aanleggen, zodat er enkele plekken zijn waar onder andere hulpdiensten de gelegenheid hebben om in te kunnen halen.”

Zorgen

Bewoners rondom de Evenaar maken zich al heel lang zorgen over de veiligheid van de Evenaar en de Spectrumdreef in de Regenboogbuurt. Zij hebben het actiecomité Veilige Regenboog en Evenaar opgericht om de gemeente aan te sporen om de veiligheid te verbeteren. Zij worden hierin gesteund door politieke partijen PvdA, CDA, SP en lokaal FNV Almere. Op 25 januari om 19.30 uur is er een bewonersavond in basisschool Het Spectrum aan de Regenboogweg. ,,Ook wij zullen, als betrokken bewoners, hier graag bij aanwezig zijn om vanuit onze expertise ons zegje te doen”, besluit De Wildt.