Column: 18 en Stemmen

ALMERE – Op woensdag 15 maart 2017 zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Samen met de Eerste Kamer bepaalt het kabinet, de Tweede Kamer, het beleid in hoofdlijnen van Nederland. Met jouw stem bepaal je direct wie er straks worden gekozen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zijn er in Almere 2.711 achttienjarigen die voor het eerst kiesgerechtigd zijn. En dat is een groot goed. Voor je gaat stemmen, is het daarom best handig om na te gaan op wie je kunt stemmen. Goed nieuws: Er is online hulp! Waarschijnlijk heb je wel eens van stemwijzer.nl gehoord. Voor jou hebben ze een variant gemaakt, die vóór en dóór jongeren is ontworpen: jongerenkieswijzer.nl.

Stemmen geeft de burger, jou en mij, letterlijk ’een stem’. Een stem om te laten horen wat je idealen zijn, waar je voor staat en hoe je zou willen dat Nederland wordt bestuurd. Door niet te stemmen laat je letterlijk je stem niet horen. Of de partij waar jij op hebt gestemd nou wint of niet, door te stemmen maak je altijd wat los en neem je deel aan de discussie. Op deze manier draagt iedereen die stemt bij aan het vinden van oplossingen.

Je vindt hier allerlei praktische informatie over wat je nodig hebt bij het stemmen. Los van je stempas moet je bijvoorbeeld ook een identiteitsbewijs bij je hebben. Daarnaast vind je op de site een overzicht van alle 92 stembureaus die Almere rijk is. Zo kun je op voorhand een locatie uitzoeken die het beste aansluit op je agenda.

Ik laat m’n stem horen op 15 maart. Jij toch ook zeker!