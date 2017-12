15-jarigen vast om doodsteken leeftijdsgenoot

ALMERE – Een vijftienjarige inwoner van Almere is dinsdagavond in zijn woonplaats doodgestoken. De politie heeft kort na het steekincident twee verdachten van eveneens vijftien jaar aangehouden.

De steekpartij had begin van de avond plaats op het Pirellipad in Almere. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Een trauma-arts verrichte eerste hulp, waarna de vijftienjarige met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. Het leven van de jongen bleek echter niet meer te redden. Hij overleed in het ziekenhuis, meldde de politie woensdag.

Onderzoek van de politie wees uit dat er vermoedelijk twee verdachten waren betrokken bij de steekpartij. De politie wist de mogelijke verblijfplaats van het tweetal te achterhalen waar ze werden gearresteerd. Beide jongens komen uit Almere. Over toedracht en het motief is nog niets bekend.

Of slachtoffer en verdachten elkaar kenden is niet duidelijk. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek”, zegt een woordvoerster van de politie.

Volgens lokale media had de steekpartij plaats langs de busbaan in Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Of slachtoffer en verdachten daar vandaan komen, wil de politie niet zeggen.