12-jarige jongen bij station Oostvaarders beroofd

ALMERE – Een 12-jarige jongen is zaterdag even voor middernacht van meerdere spullen beroofd aan de Laan der VOC. Daarbij werd hij in zijn gezicht gestompt.

De jongen werd kort nadat hij de bus verliet aangesproken door twee onbekende jongen. Ze trokken hem mee naar een verderop gelegen bushalte en sloegen hem in zijn gezicht. Op dat moment kwam er een derde verdachte om de hoek kijken en werden verschillende spullen van de jongen afgepakt.

Hierna gingen de daders ervandoor en lieten zij de jongen geschrokken achter. De politie is daarom op zoek naar de volgende verdachten: één man van ongeveer 17 jaar met een getint uiterlijk en 1.80 meter lang. Hij droeg die avond zwartkleurige kleding en had een capuchon op. De tweede verdachte was eveneens een man van ongeveer 18 jaar en 1.80 meter lang met een getint uiterlijk. De laatste verdachte was een man met een negroïde uiterlijk, een smal postuur en hij was ongeveeer 1.85 meter lang en rond de 18 jaar oud.